Niemcy rozliczyły się za II wojnę światową? Sondaż nie zostawia wątpliwości

W skrócie Ponad 68 proc. Polaków uważa, że Niemcy nie rozliczyły się wystarczająco za zbrodnie II wojny światowej.

Wyborcy PiS i Konfederacji są niemal zgodni w ocenie, że Berlin nie rozliczył się z Warszawą.

Sondaż pokazuje duże różnice opinii w zależności od preferencji politycznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski ankietowanych zapytano: "Czy pana/pani zdaniem Niemcy wystarczająco rozliczyły się z Polską za zbrodnie II wojny światowej?".

Sondaż. Czy Niemcy rozliczyły się za II wojnę światową? Polacy odpowiedzieli

49,8 proc. respondentów uważa, że Niemcy zdecydowanie nie rozliczyły się ze swojej odpowiedzialności, a 18,4 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie".

Odmiennego zdania jest natomiast 15,9 proc. ankietowanych, którzy ocenili, że Berlin "raczej" rozliczył się z Polską za zbrodnie II wojny światowej, a 2,7 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak".

Zdania w tej kwestii nie ma z kolei 13,2 proc. osób biorących udział w badaniu United Surveys.

Zapytano o rozliczenia z Niemcami. Wyborcy PiS i Konfederacji mówią jednym głosem

W sondażu przedstawiono także, jak odpowiadali sympatycy poszczególnych opcji politycznych. Łącznie 39 proc. wyborców koalicji rządzącej - czyli Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Lewicy - uważa, że Niemcy wystarczająco rozliczyły się za zbrodnie II wojny światowej.

Inaczej uważa 33 proc. ankietowanych w tej grupie. "Nie wiem/trudno powiedzieć" to odpowiedź udzielona przez 28 proc. respondentów.

Zupełnie inaczej wyglądają odpowiedzi sympatykówPrawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Wyborcy tych partii w zdecydowanej większości (91 proc.) uważają, że Niemcy niewystarczająco się rozliczyły.

Odmiennego zdania jest zaledwie 8 proc. ankietowanych, a zdania nie ma w tej kwestii tylko 1 proc.

77 proc. wyborców niezdecydowanych twierdzi natomiast, że Berlin nie rozliczył się wystarczająco ze zbrodni, a 7 proc. jest zdania przeciwnego. "Nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 16 proc. ankietowanych.

Sondaż United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 21-23 listopada 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie n=1000.

"Polityczny WF": Czas na dymisję minister zdrowia? "To byłaby katastrofa" INTERIA.PL