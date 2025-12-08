W skrócie W Turcji doszło do trzęsienia ziemi o sile do 5,45 w skali Richtera, które było odczuwalne w popularnym kurorcie Antalya oraz w okolicznych regionach.

Nie odnotowano poważnych szkód ani informacji o poszkodowanych.

Turcja w ostatnich latach wielokrotnie doświadczała trzęsień ziemi, a jedno z nich doprowadziło do śmierci ponad 55 tysięcy osób.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Turecka służba zarządzania kryzysowego AFAD poinformowała, że wstrząsy pojawiły się około godziny 13:21 czasu lokalnego w mieście Serik w prowincji Antalya (około 25 kilometrów od stolicy regionu). To popularny kurort, który jest chętnie wybierany przez turystów.

Z informacji przekazanych przez serwis Turkiye Today wynika, że epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości około 28,25 km.

Użytkownicy mediów społecznościowych donoszą, że wstrząsy miały być odczuwalne również w południowo-zachodniej Turcji i części Cypru. Na ten moment nie odnotowano żadnych poważnych szkód.

Rozwiń

Bliski Wschód. Silne trzęsienia ziemi w Turcji

To kolejne wstrząsy, które nawiedziły Turcję w tym roku. Kraj znajduje się bowiem w regionie aktywnym sejsmicznie.

Do ostatnich wstrząsów doszło na początku października. Wówczas wstrząsy zarejestrowano na głębokości 6,7 kilometra pod ziemią.

Październikowe trzęsienie ziemi miało miejsce w okolicy miasta Marmaraereglisi, leżącego nad Morzem Marmara.

Reuters informował, że po wstrząsach część mieszkańców miasta miała wybiec na ulice, nie chcąc pozostawać wewnątrz budynków. Doprowadziło to do zakorkowania głównych arterii miasta.

Trzęsienia ziemi w Stambule. Śmieć poniosło tysiące ludzi

Do innego dramatycznego zdarzenia doszło w kwietniu, gdy trzęsienie o magnitudzie 6,2 nawiedziło Stambuł. Wówczas wstrząsy raniły ponad 150 osób. Było to jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w tym mieście w ostatnich latach.

Przypomnijmy, że najtragiczniejsze trzęsienie ziemi we współczesnej historii stolicy Turcji - Stambułu, miało miejsce w lutym 2023 roku. Miasto doświadczyło wtedy wstrząsów o magnitudzie 7,8, które spowodowały śmierć ponad 55 tys. osób, a raniło ponad 107 tysięcy.

Źródło: Reuters, Turkiye Today

USA ogłasza nową strategię bezpieczeństwa. Mucha w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': W interesie Rosji jest rozbić sojusz Stanów Zjednoczonych z Europą Polsat News Polsat News