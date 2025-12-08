Strzały w centrum handlowym w Oslo. Policja zatrzymała 19-latka
Norweska policja zatrzymała osobę, która w poniedziałek rano oddała strzały z broni palnej w centrum handlowym w Oslo. Nie ma informacji o poszkodowanych. Według doniesień mediów ogień otworzył 19-letni mieszkaniec stolicy Norwegii.
W skrócie
- W centrum handlowym w Oslo 19-latek oddał strzały z broni palnej, ale nikt nie został ranny.
- Sprawca sam powiadomił policję o swoim zamiarze i został szybko zatrzymany.
- Po ewakuacji i przeszukaniu centrum handlowego służby potwierdziły, że sytuacja jest już opanowana.
"Otrzymaliśmy zgłoszenie o osobie, która oddała strzały w centrum handlowym Storo Storsenter" - przekazała w poniedziałek przed godziną 11 norweska policja. Na miejsce natychmiast zostały wysłane siły policyjne oraz służby medyczne.
Niedługo później policja poinformowała o zatrzymaniu strzelca. Norweskie media informują, że jest nim 19-letni mieszkaniec Oslo. "Na razie wygląda na to, że w zdarzeniu brał udział tylko jeden sprawca" - dodała norweska policja.
Według służb 19-latek zadzwonił na policję i zgłosił, że jest w centrum handlowym i ma przy sobie strzelbę. Gdy policja była w drodze na miejsce, mężczyzna miał oddać strzały.
Funkcjonariusz operacyjny policji Tor Grøttum w rozmowie z portalem Avisa Oslo przekazał, że pierwsze informacje wskazywały na to, że sprawca został ranny w zdarzeniu, jednak wszystko wskazuje na to, że nie odniósł on żadnych poważnych obrażeń.
- Jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć do czego strzelano, ale ze wstępnych ustaleń wynika, że strzelano w sufit - powiedział.
Oslo. Strzały w centrum handlowym, akcja norweskiej policji
Według informacji przekazanych przez służby w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. "Przeszukaliśmy prawie całe centrum handlowe i nie znaleźliśmy żadnych rannych" - napisano w komunikacie. Wcześniej służby ewakuowały wszystkich klientów i pracowników centrum.
W komunikacie zaapelowano o trzymanie się z dala od centrum handlowego do czasu zakończenia trwającej na miejscu operacji policji. "Ma to na celu poprawę warunków pracy służb. Poinformujemy, gdy sytuacja się unormuje" - czytamy. Około godziny 11:30 policja poinformowała, że na miejscu jest już bezpiecznie, a centrum handlowe może normalnie wznowić działalność.
Storo Storsenter to największe centrum handlowe w Oslo. Znajduje się na północnych przedmieściach norweskiej stolicy.
Źródło: Avisa Oslo