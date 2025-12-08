W skrócie W centrum handlowym w Oslo 19-latek oddał strzały z broni palnej, ale nikt nie został ranny.

Sprawca sam powiadomił policję o swoim zamiarze i został szybko zatrzymany.

Po ewakuacji i przeszukaniu centrum handlowego służby potwierdziły, że sytuacja jest już opanowana.

"Otrzymaliśmy zgłoszenie o osobie, która oddała strzały w centrum handlowym Storo Storsenter" - przekazała w poniedziałek przed godziną 11 norweska policja. Na miejsce natychmiast zostały wysłane siły policyjne oraz służby medyczne.

Niedługo później policja poinformowała o zatrzymaniu strzelca. Norweskie media informują, że jest nim 19-letni mieszkaniec Oslo. "Na razie wygląda na to, że w zdarzeniu brał udział tylko jeden sprawca" - dodała norweska policja.

Według służb 19-latek zadzwonił na policję i zgłosił, że jest w centrum handlowym i ma przy sobie strzelbę. Gdy policja była w drodze na miejsce, mężczyzna miał oddać strzały.

Funkcjonariusz operacyjny policji Tor Grøttum w rozmowie z portalem Avisa Oslo przekazał, że pierwsze informacje wskazywały na to, że sprawca został ranny w zdarzeniu, jednak wszystko wskazuje na to, że nie odniósł on żadnych poważnych obrażeń.

- Jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć do czego strzelano, ale ze wstępnych ustaleń wynika, że strzelano w sufit - powiedział.

Oslo. Strzały w centrum handlowym, akcja norweskiej policji

Według informacji przekazanych przez służby w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. "Przeszukaliśmy prawie całe centrum handlowe i nie znaleźliśmy żadnych rannych" - napisano w komunikacie. Wcześniej służby ewakuowały wszystkich klientów i pracowników centrum.

W komunikacie zaapelowano o trzymanie się z dala od centrum handlowego do czasu zakończenia trwającej na miejscu operacji policji. "Ma to na celu poprawę warunków pracy służb. Poinformujemy, gdy sytuacja się unormuje" - czytamy. Około godziny 11:30 policja poinformowała, że na miejscu jest już bezpiecznie, a centrum handlowe może normalnie wznowić działalność.

Storo Storsenter to największe centrum handlowe w Oslo. Znajduje się na północnych przedmieściach norweskiej stolicy.

Źródło: Avisa Oslo

