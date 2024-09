W dalszej części wpisu polityk nadmienia, że "po wielu dni apeli" do marszałka Sejmu izba "zajmie się projektami ustaw, które mają być wsparciem dla powodzian, co de facto powinno mieć miejsce już w zeszłym tygodniu, a odbędzie się dopiero w ten weekend".

PiS przekłada kongres. Prezesa zabrakło w Sejmie

Portal wpolityce.pl - zbliżony do środowiska Zjednoczonej Prawicy - ustalił, że do zmiany planów doszło na prezydium Komitetu Politycznego PiS przy ul. Nowogrodzkiej. "Zamiast kongresu dojdzie za to do spotkania liderów partii: prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Mariusza Błaszczaka z ekspertami" - przekonywało medium.