Posiedzenie rządu. Projekt ustawy o usuwaniu skutków powodzi

Powódź w Polsce. Miliardy na program "Odbudowa Plus"

- W sprawie skali tej pomocy, jeśli chodzi o samą pomoc w trakcie powodzi i ten plan, który przygotowujemy, "Odbudowa Plus", to w tej chwili - łącznie ze środkami europejskimi - zakładamy, że będziemy w stanie mobilizować do 23 mld zł - powiedział premier, podkreślając, że nie oznacza to, że wszystkie te środki trzeba od razu wydać.