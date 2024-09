"Donald Tusk wreszcie zauważył, że propaganda sukcesu i opowieści o dobrze działającym rządzie w dobie kryzysu nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością" - ocenił Jarosław Kaczyński. Zdaniem prezesa PiS jego apele do rządu o działania prewencyjne były wcześniej bagatelizowane. "Potrzebne jest sprawne działanie całego aparatu państwa po to, aby przywrócić ludziom warunki do normalnego życia" - stwierdził polityk w oświadczeniu.