Powódź w Polsce. Nowelizacja projektu. Podano nowy termin składania wniosków

Nowelizacja, jak podano, jest natychmiastowa. Wyjaśniono, że wynika to z konieczności dostosowania rozwiązań służących realizacji rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024 do sytuacji związanej ze stanem klęski żywiołowej - powodzi.

Projekt noweli przewiduje zmianę terminów składania wniosków o przyznanie pomocy w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych. Z informacji wynika, że zostanie on przesunięty z 17 września na 26 września.

Wyjaśniono, że ma to związek ze spowodowanymi wystąpieniem klęski żywiołowe j utrudnieniami w funkcjonowaniu miejsc przyjmowania wniosków.

Powódź 2024. Ważne zmiany w świadczeniu programu rządowego

Zmiana zakłada też wprowadzenie w 2024 roku przepisów, zgodnie z którymi podstawą do udzielenia pomocy w ramach programu rządowego w tym roku będzie przyznanie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego - bez względu na jego wysokość.

Wyjaśniono, że ma to związek z podniesieniem kwoty zasiłku celowego do 8 tys. zł, co powoduje, że wielu poszkodowanych mogłoby nie spełniać podstawowego warunku przyznawania pomocy w ramach programu rządowego.