Zima to przegapiła, wiosna nadrabia. Rekord na tatrzańskim szczycie

Trzeba było na to czekać całą zimę, a i tak się nie udało. Dopiero na wiosnę pokrywa śnieżna wysoko w górach przekroczyła metr grubości. Stało się tak w piątek na Kasprowym Wierchu. Jak podaje IMGW na jednym z najsłynniejszych polskich szczytów leży obecnie 106 cm śniegu. To więcej, niż napadało podczas najzimniejszej pory roku. Mimo wszystko śniegu cały czas jest mniej, niż powinno. Niedługo zacznie on znikać.