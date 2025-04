Stanowisko Straży Granicznej to odpowiedź na nasze pytanie ws. migrantów zawracanych do Polski przez Niemcy. W czwartek 10 kwietnia przekazaliśmy pogranicznikom dane udostępnione nam przez Policję Federalną Niemiec .

Dane opublikowaliśmy w 11 kwietnia. Wynika z nich, że od czerwca 2024 roku do końca lutego 2025, Niemcy zawrócili do Polski 5726 osób, z czego 2907 to obywatele Ukrainy. Po zsumowaniu tych danych z publikowanymi przez Interię w ubiegłym roku, łączna liczba migrantów zawróconych do Polski w ramach niemieckich kontroli granicznych, w okresie od stycznia 2024 do końca lutego 2025, to 10 343 osoby.