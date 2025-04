Nieoczekiwany zwrot w sprawie debaty w Końskich. Deklaracje kandydatów

"Sytuacja się zmieniła. Nie pozwolę wykluczyć połowy Polski z wyborów . O ich wyniku mają rozstrzygać ludzie, nie kandydaci z TV na telefon. Telewizja publiczna ma obowiązek bronić zasad wolnych i uczciwych wyborów. Jadę dziś do Końskich, by wystąpić w debacie " - napisał na platformie X.

- Nie ma na chwilę obecną - ale to za pięć minut może się zmienić - ostatecznej zgody sztabów. My jako Telewizja Polsat uważamy, że to sztaby powinny się porozumieć. Na dobrą sprawę nie wiemy, czy w ostatniej chwili jednak Karol Nawrocki nie pojawi się i debata się nie odbędzie. Jesteśmy tam dla naszych widzów. To oni chcieliby zobaczyć taką dyskusję, w związku z tym nie odstępujemy od tego - podkreśla Piotr Witwicki.