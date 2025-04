Masowe zatrucie strażników granicznych. Dziesiątki osób w szpitalach

Do 71 osób wzrosła liczba słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, którzy trafili do szpitala. U funkcjonariuszy z objawami zatrucia pokarmowego wykryto salmonellę. Sanepid ustala, w jaki sposób doszło do zakażenia.