Skandal w Gliwicach. Policjanci okradali starszych i zmarłych

Jedną z ofiar była Maria G. , u której w lipcu 2023 r. policjanci przeprowadzili w sumie sześć interwencji . Chorująca na demencję kobieta wzywała mundurowych, informując m.in. o rzekomym zaginięciu męża, kradzieży pieniędzy czy próbie samobójczej. W trakcie jednej z interwencji policjant z Komisariatu II zrobił w mieszkaniu kobiety zdjęcia reklamówek, w których było co najmniej 300 tys. zł. Kobieta wkrótce trafiła do szpitala psychiatrycznego.

- Dwaj funkcjonariusze skuszeni wizją łatwego zarobku - Bartłomiej K. i Piotr H. - udali się do Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, żądając od pielęgniarki wydania kluczy do mieszkania pacjentki Marii G. Mężczyźni weszli do mieszkania pokrzywdzonej i dokonali zaboru pieniędzy w kwocie 14 tys. zł. Pielęgniarka zaniepokojona brakiem pokwitowania skontaktowała się z dyżurnym Komisariatu II Policji w Gliwicach - opisywała prok. Spruś.