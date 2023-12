- Jeżeli chodzi o to, co wczoraj obserwowaliśmy w związku z Telewizją Publiczną, podjąłem takie działania, które powinien w moim przekonaniu podjąć prezydent - oświadczył Andrzej Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, w programie "Gość Radia ZET".

Prezydent podkreślił, że wypowiedział się na piśmie - skierował do premiera list, w którym "wezwał premiera do respektowania polskiego porządku prawnego" oraz w rozmowie z Donaldem Tuskiem i marszałkiem Szymonem Hołownią. Dyskusja odbyła się przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego w środę i trwała 45 minut .

Donald Tusk publicznie odpowiedział , że jego decyzje to "przywracanie ładu prawnego" .

Andrzej Duda: To jest anarchia

- Wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja. Nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały zdaniem ministra konstytucyjnego zastępują czy też zmieniają ustawy - oświadczył Andrzej Duda. Dodał, że podjęte przez rząd działania ws. TVP to "rażące naruszenie konstytucji". - To są działania bezprawne, to anarchia - komentował dalej.