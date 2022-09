W piątek 23 września po godzinie 15 w Pałacu Prezydenckim Antoni Macierewicz został uhonorowany najważniejszym odznaczeniem państwowym - Orderem Orła Białego. Wręczył mu go prezydent Andrzej Duda. Na uroczystości obecni byli także premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Antoni Macierewicz odznaczony Orderem Orła Białego

Oprócz Macierewicza Order Orła Białego odebrali: Piotr Naimski oraz Mirosław Chojecki. W komunikacie Pałacu Prezydenckiego podkreślono, że odznaczenie będzie przyznane "założycielom i działaczom Komitetu Obrony Robotników".

Reklama

- Czcigodni panowie odznaczeni, kawalerowi Orderu Orła Białego, to dla mnie wielki zaszczyt, a także i osobista przyjemność, że w tą 46. rocznicę powstania KOR i tamtego ruchu ku wolnej Polsce, mogę odznaczyć młodzież, która wtedy z odwagą do tego działania stanęła - mówił Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że "po tych latach 60., kiedy można było mówić, że żadnej działalności opozycyjnej nie było, młodzież przesiąknięta duchem harcerskim, decyduje się stanąć obok robotników z Radomia czy Ursusa".

- Wiadome było wtedy, że tych ten jest śmiertelnie niebezpieczny. Nie dla systemu, lecz dla osób działających w tym ruchu. Nikt nie wiedział, jakie będą skutki działania opozycyjnego. Można było mieć złamaną karierę, stracone życie, nawet zginąć, chociaż były to czasy gierkowskie - podkreślił Duda.

Czytaj też: Antoni Macierewicz zostanie odznaczony Orderem Orła Białego

Antoni Macierewicz a Order Orła Białego. "Skandal", "Hańba!"

Potwierdzenie informacji z Pałacu Prezydenckiego o odznaczeniu Antoniegi Macierewicza jeszcze przed uroczystością rozgrzało opinię publiczną. W sieci natychmiast pojawiła się fala krytyki i komentarzy ze strony polityków opozycji.

"Wręczenie Orderu Orła Białego dla A. Macierewicza to niebywały skandal. Najwyższe odznaczenie państwowe dla człowieka, którego główną zasługą jest sianie nienawiści i kłamstw?! WSTYD i HAŃBA!" - napisał na Twitterze lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Macierewicz z Orderem Orła Białego. Prawo i Sprawiedliwość odziera Polskę z godności" - dodał Adam Szłapka z KO.

Podobną opinię wyraził też Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Polityk zaznaczył, że gdyby Antoni Macierewicz zakończył swoją działalność polityczną na udziale w Komitecie Obrony Robotników, to "order pewnie by mu się należał". "Po tym jednak co wyprawiał po 89. roku to dewastacja historii tego najwspanialszego orderu i oznaka braku szacunku dla wybitnych Polaków nim odznaczonych. Haniebny ruch" - dodał Kierwiński.

"Order Orła Białego dla Antoniego Macierewicza to policzek dla wszystkich Polek i Polaków, których Macierewicz przez lata oszukiwał w sprawie katastrofy smoleńskiej" - oceniła z kolei posłanka Lewicy Beata Maciejewska.

Antoni Macierewicz z Orderem Orła Białego. "Zapracował całym życiem"

Wraz z falą krytyki wobec decyzji o odznaczeniu Antoniego Macierewicza Orderem Orła Białego pojawiły się też głosy obrońców polityki PiS. "#MuremZaMacierewiczem. Antoni Macierewicz obok ministra Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego jest najbardziej atakowanym przez media III RP politykiem ZP. Już sam ten fakt świadczy o tym, że jest wielkim Patriotą i walczy o dobro Polski! Kibicuję mocno" - napisał radny Szczecina związany z Solidarną Polską Dariusz Matecki.

"Twórcy KORu zasługują na uhonorowanie Orderem Orła Białego! A Antoni Macierewicz dodatkowo za to, że przez całe życie próbuje wypalić gorącym żelazem posowieckie złogi zalegające w Rzeczypospolitej" - dodal z kolei Krzysztof Świątek z Polskiego Radia.

Głos w obronie Antoniego Macierewicza zabrała również Dorota Kania z Polska Press. "Absolutnie mnie nie dziwi wrzask ruskiej frakcji po informacji, że Antoni Macierewicz otrzyma Order Orła Białego. Na najwyższe odznaczenie zapracował całym swoim życiem. Ważny dzień dla Polski" - czytamy we wpisie.

Antoni Macierewicz. Kim jest?

Jak czytamy w notce biograficznej, opublikowanej przez Pałac Prezydencki, Antoni Macierewicz to "jeden z liderów opozycji antykomunistycznej, aresztowany po wydarzeniach Marca ’68, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej 'KOR'".

Macierewicz był również twórcą podziemnego pisma "Głos" - jednej z pierwszych niezależnych publikacji w PRL. Był także więźniem politycznym, aresztowany ponad dwadzieścia razy.

Od początku działalności politycznej Macierewicz związany był z ugrupowaniami prawicowymi. Z PiS związał się w pierwszej połowie lat 2000. Od 2013 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości. Był ministrem obrony, ministrem spraw wewnętrznych, a także koordynatorem służb.