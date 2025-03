Jasna zapowiedź szefa NATO. Wskazał na Polskę. "Reakcja będzie niszcząca"

NATO jest solidarne i gotowe do obrony sojuszników - przekazał premier Donald Tusk po spotkaniu z sekretarzem generalnym Sojuszu. - Jeśli ktoś zaatakuje Polskę albo innego sojusznika, to nasza reakcja będzie niszcząca. To musi być jasne dla pana Putina - podkreślił podczas wspólnej konferencji Mark Rutte.