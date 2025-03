Beata Klimek zaginęła 7 października po tym, jak wyszła odprowadzić dzieci na pobliski przystanek autobusowy. Później miała wrócić do domu po torebkę i pojechać samochodem do pracy. Auto nie wyjechało jednak tego poranka z posesji, a jedyną osobą, która miała widzieć kobietę wracającą do domu, jest jej mąż, z którym kobieta się rozwodziła.

47-latka starała się o rozwód z orzeczeniem o winie męża, który jakiś czas wcześniej odszedł do innej kobiety. Jak relacjonowała w rozmowie z Interią Olga, siostrzenica Beaty, między rozwodzącymi się małżonkami miało dochodzić do awantur. To skłoniło kobietę do zamontowania w domu kamery. Sprzęt przestał jednak działać po tym, jak wyszła z dziećmi z domu.