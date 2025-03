Działa to też w drugą stronę - masowo ogłaszają się korepetytorzy i to nie tylko z indywidualnymi zajęciami. Teraz, na miesiąc przed egzaminami, oferują też intensywne kursy powtórkowe , zazwyczaj w grupach.

Na powtórkowe zajęcia ma 10 miejsc. - Będzie to skondensowana powtórka najważniejszych zagadnień, bez rozwlekania się nad teorią. Skupię się na tzw. pewniakach maturalnych - zadaniach, które pojawiają się niemal co roku, oraz na typowych błędach , które mogą kosztować cenne punkty.

Tego typu powtórki nie tylko do matury, ale i do egzaminu ósmoklasisty , przeprowadzą też korepetytorzy z platformy "Prosto i na temat" , którzy prowadzą zajęcia całkowicie online.

- Praktykujemy to od 2-3 lat. Takie intensywne kursy do egzaminów można u nas wykupować od początku roku szkolnego. Obsługujemy wszystkie przedmioty - w przypadku matury również rozszerzenia - mówi Interii Martyna Malinowska, założycielka i właścicielka "Prosto i na temat".

Pakiety intensywnych kursów powtórkowych w przypadku egzaminu ósmoklasisty kosztują tutaj 566 zł przy sześciu godzinach zajęć indywidualnych i 436 zł za osiem godzin zajęć grupowych. Kursy do matury to wydatek w okolicach 500-670 zł.

- To odpowiedź na potrzeby uczniów i już na tę wielką powtórkę są chętni, mamy dużo zapytań. Oznacza to, że jest to atrakcyjne, cena też jest dobra, na pewno bardziej przystępna niż w przypadku korepetycji - komentuje Martyna Malinowska.

Z kursem planuje ruszyć w pierwszy weekend kwietnia. - Do końca tego miesiąca zrobimy osiem dwugodzinnych spotkań - dodaje. Grupy będą liczyć od 4 do 8 osób. Koszt? To zależy od poziomu i liczebności grupy: na podstawie to 100-140 zł za spotkanie, a na rozszerzeniu 120-160zł. Na kurs ma już pierwszych chętnych.