Antoni Macierewicz zostanie odznaczony Orderem Orła Białego

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbędzie się w piątek o godz. 15 w Belwederze. Jak podała na swojej stronie Kancelaria Prezydenta w dniu 46. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników wyróżnieni Orderami Orła Białego zostaną jego założyciele i działacze - Mirosław Chojecki, Antoni Macierewicz i Piotr Naimski.

23 września 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników - jedna z najważniejszych organizacji opozycyjnych w PRL-u. Stał się on intelektualną i organizacyjną podstawą dla NSZZ "Solidarność", pierwszego za "żelazną kurtyną" niezależnego związku zawodowego.

Najstarsze i najważniejsze polskie odznaczenie dla Macierewicza

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za duże zasługi cywilne i wojskowe dla kraju. Otrzymują go najwybitniejsi Polacy oraz najwyżsi rangą przedstawiciele państw obcych. Przyznaje go prezydent RP.

Order Orła Białego ustanowiono w 1705 roku i reaktywowano w 1921. W okresie międzywojennym order został nadany 24 obywatelom polskim i 87 cudzoziemcom. Po II wojnie światowej wręczanie odznaczeń w kraju zostało wznowione po 1992 roku. W 1993 Orderem Orła Białego, jako pierwszy w powojennej Polsce, odznaczony został papież Jan Paweł II.