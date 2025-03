"Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wspaniałego rezultatu 33. Finału WOŚP. Dziękujemy za wydarzenia wielkie, za działania ogromne. Dziękujemy także za nawet najmniejszą pomoc , która budowała atmosferę 33. Finału" - napisał w mediach społecznościowych Jerzy Owsiak.

Jerzy Owsiak zwrócił się do przeciwników WOŚP. "Możecie zawsze nas przeprosić"

Jak stwierdził, 33. Finał był wyjątkowy, za sprawą tego, że jego organizacja starła się "z nieprawdopodobną siłą zła i pogardy , jaka była skierowana w naszą stronę". "Wylaną kawę jednak wypiło 4,4 mln Polaków wspierając Orkiestrę i w bardzo wielu miejscach odczuliśmy dowód na to, że wszyscy cenimy sobie wspólnotę, radość, jaką przynosi przygotowanie i sam finał" - czytamy w wydanym oświadczeniu.

Jerzy Owsiak stwierdził, że również przeciwnicy WOŚP przyczynili się do sukcesu fundacji . "Także wy, hejterzy, wylewając tyle złego dodaliście moc sprawczą w naszym graniu" - napisał.

"Ta pomoc trafia do wszystkich, także do tych, którzy myślą, że mogą budować jakąkolwiek moc i siłę słowami nienawiści do Orkiestry. Pamiętajcie, możecie zawsze nas przeprosić" - wskazał Owsiak.