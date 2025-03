- To jest temat, którym się zajmuję od pierwszego dnia . Nawet nie chodzi o zapasy, bardziej chodzi o zdolności produkcyjne . Te, które objęliśmy po rządach naszych poprzedników nie istniały de facto, szczególnie w obszarze amunicji 155 mm - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz , zapytany o kwestię ilości amunicji na wyposażeniu polskiej armii.

Zdolności obronne polskiej armii. "Naprawiamy to sukcesywnie"

- W pierwszych dniach urzędowania zrobiłem wszystko, żeby ta sytuacja się zmieniała . Ona oczywiście wymaga czasu. Wybudowanie fabryki to nie jest jeden dzień - przekonywał na konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz.

- Tego nie było do tej pory - skrócenie ścieżki podejmowania decyzji, czasem tylko poinformowanie o pewnych decyzjach, a nie wieloetapowe odwoływanie się do sądów, czekanie pięć lat nie na budowę fabryki amunicji, tylko na wymianę drzwi pancernych, no bo z taką sytuacją też się spotkałem, przejmując po naszych poprzednikach urząd - mówił minister obrony narodowej.