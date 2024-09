Na środowym posiedzeniu Sejmu Krzysztof Bosak krytycznie ocenił rządową informację na temat powodzi. Mówi o "gadulstwie" Rady Ministrów. - Rozwodnienie rzeczywistych problemów (...) nie sprawia, że to, co ma rząd do powiedzenia, jest jakkolwiek bardziej przekonujące. Przeciwnie. Pokazuje, że coś tutaj jest do ukrycia - podkreślił Bosak.