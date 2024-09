Następnie podziękował wszystkim służbom ratunkowym za pomoc, którą nieśli na zalanych terenach. Dodał, że polskie społeczeństwo zdało w tym trudnym czasie test, jednak ironicznie zapytał czy zdał go także rząd. Następnie odczytał słowa lokalnego polityka, który uznał, że w krytycznym momencie przepływ informacji w ogóle nie funkcjonował, a lokalne władze nie mogły się odpowiednio przygotować na to, co nadeszło.

- Pytanie zatem, gdzie był ten rząd, który jest taki dumny i się prężył tutaj ze swoich osiągnięć - mówił. Późniejsze transmisje z obrad nazwał nie "zarządzaniem kryzysowym", a zarządzaniem "wizerunkiem szefa rządu". - To niemal chorobliwe odsuwanie od siebie winy czasem sprowadza się do groteski. Ostatnio w rolę złych bojarów obok koalicjantów obsadzono bobry, które premier uczynił współwinnymi powodzi - dodał.

Sejm. Mateusz Morawiecki: Rządzący oblali ten egzamin

Następnie przypomniał o ruganiu lokalnych urzędników, a to powołując się na słowa Jacka Żakowskiego, nazwał "Putinadą". Morawiecki dodał, że był na miejscu i działo się tam "piekło". Po wyznaczonym czasie kontynuował swoje przemówienie, aż do momentu wyłączenia mu mikrofonu.

Członek KO bezpośrednio do PiS. "Robiliście wały zamiast je budować"

- Tak jest z wami, że na każdym nieszczęściu chcecie robić politykę bez względu na to czy jesteście w opozycji czy rządzicie - zauważył z kolei członek KO Zbigniew Konwiński . Wskazał, że w ciężkich czasach test zdaje także opozycja, która obecnie go oblała, bo nie umiała zachować się przyzwoicie.

Krzysztof Bosak uznał z kolei, że zawiodła m.in. komunikacja i przekaz informacji. - Rozwodnienie rzeczywistych problemów w trzygodzinnym gadulstwie wszystkich ministrów po kolei nie sprawia, że to co ma rząd do powiedzenia jest bardziej przekonujące. Przeciwnie, pokazuje, że coś tutaj jest do ukrycia, coś było zamieszane i przykrywanie - podał i dodał, że uruchomione sztaby kryzysowe także służyły "gadulstwu" i "zagadaniu" tego, co istotne.