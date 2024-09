- Proces walki z dezinformacją rozpoczął się w sobotę, kiedy przechodziła pierwsza fala powodziowa - przekazał podczas wtorkowych obrad Sejmu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowki . Wyjaśnił, że obok przywracania łączności satelitarnej i mobilnej był to jeden z obszarów najintensywniejszych działań resortu w ciągu ostatnich dni.

- W pierwszych czterech dniach powodzi zanotowaliśmy wzmożenie ruchu internetowego w zakresie dezinformacji o 300 proc. Korzystano przede wszystkim z tych samych adresów IP, które wykorzystywano również bezpośrednio po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę - poinformował wicepremier. - Te same grupy APT siały w Polsce dezinformację. Robiły to nie tyle w sposób nieprzyzwoity, co mający wywołać jeden efekt: miał spowodować panikę - podkreślił.