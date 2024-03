"Gazeta Wyborcza" poinformowała w poniedziałek o zakupie przez Prokuraturę Krajową oprogramowania szpiegowskiego Hermes. Do transakcji miało dojść w 2021 roku . Pieczę nad prokuraturą sprawował wówczas Zbigniew Ziobro .

"Hermes to kombajn, pozwala ściągać dane z zatrzymanych w śledztwach telefonów i śledzić na bieżąco telefon" - pisze "GW". Zdaniem autora publikacji Hermes jest bardziej zaawansowany od systemu Pegasus . Nowe oprogramowanie miało służyć "inwigilacji polityków, sędziów, prokuratorów podejrzewanych o nielojalność wobec PiS i ekipy Ziobry".

Hermes nowym Pegasusem? "Opary absurdu"

"Wbrew sugestiom dziennika oprogramowanie, o którym mowa w tekście nie było wykorzystywane do pracy operacyjnej. Działa ono na zasadzie bardzo zaawansowanej wyszukiwarki internetowej, pozyskującej dane powszechnie dostępne w internecie" - zapewnił w komunikacie.

Doniesienia medialne podchwycili politycy koalicji rządzącej i opozycji. Głos zabrał m.in. Maciej Wąsik. Polityk PiS określił artykuł jako "opary absurdu". "Hermes to narzedzie do analizy informacji ze źródeł otwartych. Niezwykle pomocne, a wręcz niezbędne do pracy prokuratorskiej" - napisał na platformie X.