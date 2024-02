Polacy zapytani o sprawę Pegasusa. Większość jednomyślna

Sondaż. Lista osób podsłuchiwanych Pegasusem. Polacy chcą ujawnienia nazwisk

Opowiada się za tym zdecydowanie 57,6 proc. badanych , a kolejne 23 proc. "raczej się zgadza" z tym stwierdzeniem. W sumie daje to ponad 80 proc. - najbardziej chcą tego wyborcy Koalicji Obywatelskiej (94 proc.), najmniej zwolenników ujawnienia listy to wyborcy Konfederacji (w sumie 48 proc. "za").

Minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar zapowiedział w poniedziałek w TVN24, że przedstawi w Sejmie informację statystyczną na temat kontroli operacyjnej i podsłuchów, w tym Pegasusa. Przyznał, że "zna skalę" i dodał, że "jest znacząco większa niż to, co wiemy do tej pory". - Wydaje mi się, że opinia publiczna ma prawo wiedzieć o tej skali, to się odbędzie w sposób jawny - mówił.