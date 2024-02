Donald Tusk po szczycie z rolnikami. "Niektóre oczekiwania wygórowane"

"Mamy jeden cel". Premier po spotkaniu z rolnikami

- To były trudne rozmowy, ale bardzo konstruktywne. Moi rozmówcy podkreślili, że nie są zainteresowani konfrontacją. Interesuje i rozwiązanie konkretnego problemu - zapewnił Donald Tusk. - W trakcie rozmów nie ściemniałem. Znam swoje ograniczenia i wiem, co mogę załatwić - dodał. Tusk powiedział, że "znalezienie zrozumienia dla naszych postulatów nie jest łatwe".

We wtorek w Warszawie odbył się protest rolników. Strajkujący przeszli przez centrum stolicy, by wyrazić swój sprzeciw wobec liberalizacji handlu z Ukrainą oraz Zielonemu Ładowi. W trakcie protestu doszło m.in. do spotkania delegacji z marszałkiem Sejmu oraz szefem KPRM. Demonstracja zakończyła się o godz. 16. Rolnicy zapowiedzieli, że żadne porozumienie nie został podpisane, dlatego 6 marca wrócą do stolicy