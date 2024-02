Edgar Kobos przed komisją śledczą. Zezwolił na publikację wizerunku

Kobos stwierdził, że afera jest faktem, a on jest jedyną z osób uczestniczących, która ma odwagę przyznać się do swoich działań i spróbować zmierzyć się z ich konsekwencjami.

"Zjednoczona Prawica próbowała tuszować aferę". Zeznania Edgara Kobosa

Świadek poinformował także, że bezpośrednio po zwolnieniu go z aresztu śledczego pod jego domem pojawiły się nieoznakowane samochody. - Do dziś nie wiem, kto to był. Wiem natomiast, kto miał interes polityczny, aby ta sprawa nie wyszła na jaw i żebym nie zaczął chodzić do mediów - dodał.