Nowe projekty ustaw ws. związków partnerskich. Lawina komentarzy

"Słyszę , że wjechał projekt ustawy o związkach partnerskich, by przykryć blamaż z #MigranciTuska?" - napisał z kolei poseł PiS Wojciech Zubowski . "W zanadrzu jeszcze pewnie kara śmierci, adopcja dla wszystkich, walka z kościołem i kilka zatrzymań/zarzutów? I myślicie, że ludzie nie zauważą wyższych rachunków, inflacji, spowolnienia gospodarczego i bezrobocia? To się uśmiechnięta koalicjo zdziwicie" - ocenił.

Adam Dziedzic, PSL: Kolejność powinna być odwrotna

Adam Dziedzic przypomina też, że PSL nie sprzeciwia się temu, by pewne rzeczy, które mogą być istotne dla osób, pozostających w związkach nieformalnych uregulować, ale - jak podkreśla - nie widzi potrzeby, by wprowadzać do tego instytucję związku partnerskiego. - Nie poparłbym prawa, które przybliża nas do zrównania związków partnerskich z małżeństwem, bo uważam, że kwestie takie jak dziedziczenie, sprawy podatkowe, sprawy pochówku czy kwestię odwiedzin w szpitalach da się uregulować w inny sposób - deklaruje. Wskazuje też, że PSL niezmiennie stoi na stanowisku, że kwestia przysposobienia czy adopcji dzieci powinna przysługiwać małżeństwom.