38 organizacji społecznych wystąpiło do Donalda Tuska z apelem o organizację okrągłego stołu poświęconego migracji. Aktywiści nawiązali do rządowej strategii, krytykując pomysł zawieszenia prawa do azylu. "Wyrażamy nasz głęboki sprzeciw (co do tego pomysłu - red.)" - czytamy. Wobec premiera pojawił się zarzut, że nie konsultował zmian ze stroną społeczną.