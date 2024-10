Nagły zwrot ws. związków partnerskich. Jest projekt ustawy

"To już oficjalne! Projekty ustaw o rejestrowanych związkach partnerskich, które były omawiane z organizacjami pozarządowymi zostały skierowane do konsultacji publicznych i międzyresortowych. To dla mnie bardzo ważny dzień, bo w Wasze ręce oddaję efekt wielu miesięcy pracy całego naszego zespołu" - przekazała w serwisie X minister Katarzyna Kotula.

Nagły zwrot ws. związków partnerskich. Katarzyna Kotula: To już oficjalne

"Tym samym kontynuujemy proces legislacyjny, który jeszcze nie miał w Polsce miejsca i który mamy nadzieję zakończy się wprowadzeniem do polskiego prawa nowej instytucji. To nowy rozdział w długim marszu po równość, który dzięki wieloletniej pracy wielu organizacji LGBT i społeczeństwa obywatelskiego doprowadził nas do tego historycznego momentu. Dziękuję wszystkim za ten ostatni czas i wsparcie!" - dodała w poście polityk Lewicy. Reklama

W projekcie wskazano, że "ustawa określa zasady, na podstawie których dochodzi do zawarcia rejestrowanego związku partnerskiego, (...) jego rozwiązania lub ustania z innej przyczyny, prawa i obowiązki osób w związku partnerskim, a także stosunki majątkowe między tymi osobami".

Związki partnerski. Nowe projekty ustaw skierowane do konsultacji

Zgodnie z założeniami projektu związek partnerski zostaje zawarty, "gdy dwie osoby złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zawarciu tego związku", także jeśli chodzi o osoby tej samej płci. Takiego związku nie mogłyby zawrzeć natomiast osoby, które:

w chwili składania oświadczenia o zawarciu związku partnerskiego nie ukończyły 18 lat,

osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych,

krewni w linii prostej oraz rodzeństwo,

osoby pozostające ze sobą w stosunku przysposobienia,

osoby pozostające w związku małżeńskim lub w związku partnerskim (...),

osoby, które w chwili składania oświadczeń o zawarciu związku partnerskiego są w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony, pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie może się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Celem projektu ma być m.in. wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie Przybyszewska i inni przeciwko Polsce - czytamy na stronach RCL. ETPCz stwierdził w nim bowiem naruszenie przez Polskę art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a dokładnie prawa do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego.

"Zgodnie z tym wyrokiem, Polska jest zobowiązana do zapewnienia ram prawnych umożliwiających parom tej samej płci odpowiednie uznanie i ochronę ich związku. Ochrona par tej samej płci powinna być 'odpowiednia' i zapewniać prawo do wsparcia materialnego, odnosić się do podatków i dziedziczenia, a także nakładać na partnerki i partnerów prawa i obowiązki w zakresie wzajemnej pomocy" - wskazano. Reklama

Narodowy Spis Powszechny: Spada liczba małżeństw, rośnie liczba związków nieformalnych

Z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku wynika, że w Polsce spada liczba małżeństw, ale rośnie liczba związków nieformalnych: w 2011 roku było ich 316,5 tys., a w 2021 - 552,8 tys.



W tym samym czasie rośnie też liczba małżeństw bez dzieci - w ciągu dekady liczba małżeństw z dziećmi zmniejszyła się z 41,8 proc. ogółu rodzin do zaledwie 22,3 proc.

"Statystyki pokazują więc wyraźnie, że coraz więcej rodzin w Polsce to osoby pozostające w związkach nieformalnych. Niewątpliwie zatem istnieje potrzeba społeczna zwiększenia ochrony prawnej rodzin tworzonych przez pary tej samej i różnej płci, które nie zawierają małżeństw" - wskazują autorzy projektów.

