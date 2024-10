Bon energetyczny 2024. Poseł Konfederacji podarł ustawę

Jak dodawał, jego zdaniem "ustawa powinna trafić do kosza", w związku z czym na oczach innych zgromadzonych w sali plenarnej polityków podarł trzymane kartki . To z kolei spotkało się ze stanowcza reakcją minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski .

Hennig-Kloska do Płaczka: By się pan wstydził

Gdy tylko polityczka Polski 2050 doszła do głosu, zapewniła, że pieniądze trafią do wszystkich osób, które złożyły prawidłowe wnioski, jeszcze przed sezonem grzewczym. Co do samego Płaczka, temu zarzuciła z kolei, że nie zna on procedur i wypomniała, że jego ugrupowanie nie poparło ustawy o bonie.