Kampania PiS pod lupą posłów KO. Pokazali wniosek do PKW

Parlamentarzysta, nawiązując do działań Prokuratury Krajowej i akcji ABW, która od wtorku prowadzi przeszukania w domach polityków prawicy, stwierdził, że "wszyscy chcą wyjaśnienia, na co poszły setki milionów złotych". Jak informował rzecznik PK, Śledczy badają wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, nadzorowanego przez resort sprawiedliwości, gdy na jego czele stał Zbigniew Ziobro.

Fundusz Sprawiedliwości pod lupą. Posłowie KO składają wniosek do PKW

- Składamy wniosek do PKW, aby sprawdziła, czy doszło do nielegalnego finasowania kampanii PiS w ostatnich wyborach i tych poprzednich z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości - oświadczył Joński. Dodał, że w tej sprawie "zgromadzono obszerny materiał dowodowy".

Polityk podkreślił, że "nadszedł czas aby PKW sprawdziła, czy nie było nielegalnego finansowania". - Jeśli tak, to by oznaczało, że PiS mógłby stracić subwencję. Ta w ciągu czterech lat to prawie 100 mln złotych - przekazał Joński.

- Nasza interwencja poselska, to wniosek do PKW o skontrolowanie wydatków komitetu wyborczego PiS w ostatnich wyborach parlamentarnych - mówił poseł.

Michał Szczerba: Możemy mieć do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii

- Nadchodzi czas rozliczeń - nie tylko tych, którzy doprowadzili do gigantycznej niegospodarności, a może i korupcyjnych przestępstw. Mamy do czynienia - być może - z nielegalnym finasowaniem kampanii wyborczej - mówił Szczerba.

Dodał, że poza wnioskiem o kontrolę wydatkowania środków, politycy złożyli również "zastrzeżenie" do sprawozdania komitetu PiS. - Do czasu rozpatrzenia tego sprawozdania wnioskujemy, żeby PKW tego sprawozdania nie przyjmowała. Jednocześnie wnioskujemy do PKW o zwrócenie się do prokuratora krajowego z wystąpieniem o wszystkie akta dotyczące możliwości nielegalnego finasowania kampanii wyborczej - oświadczył Szczerba.