Nietypowa interwencja posła. Apelował do ABW przez domofon

We wtorek w różnych miejscach na terenie kraju funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli do budynków i mieszkań, by zabezpieczyć dokumentacji, zatrzymano pięć osób, w tym jednego duchownego. Wszystko w związku ze śledztwem Prokuratury Krajowej, która bada wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości.