Kamiński i Wąsik trafią do więzienia po świętach? Giertych pokazał decyzję

Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych zmieścił w mediach społecznościowych skan dokumentu adresowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

Parlamentarzysta dodał w swoim wpisie, że w związku z treścią pisma Sąd Rejonowy został zobowiązany do zatrzymania byłego szefa MSW oraz jego zastępcy Macieja Wąsika w ciągu trzech dni. "Termin mija 27 grudnia" - dodał Giertych, ponieważ w tego typu sprawach nie wlicza się dni wolnych od pracy (niedziela 24 grudnia) oraz świąt.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani. "Sąd ma trzy dni na ich zatrzymanie"

W środę 20 grudnia Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata bezwzględnego więzienia . Wyrok dotyczy sprawy, gdyby politycy byli jeszcze szefami Centralnego Biura Antykorupcyjnego i odpowiadali m.in. za podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów oraz innych przestępstw w tzw. aferze gruntowej.

Mimo kroku Szymona Hołowni, Kamiński i Wąsik pojawili się na sali plenarnej, a były szef MSW pokazał tzw. gest Kozakiewicza. Przedstawiciele większości odpowiedzieli na to okrzykami "do więzienia, do więzienia".