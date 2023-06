Kaczyński wraca do rządu. Müller: Rok temu przekonywaliśmy go, żeby nie odchodził

- Funkcjonujemy w systemie parlamentarno-gabinetowym. To, żeby rząd dobrze funkcjonował jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest silne poparcie większości parlamentarnej, a liderem tej większości parlamentarnej jest prezes naszego obozu politycznego, czyli Jarosław Kaczyński i to, że wchodzi on do rządu, to jest wzmocnienie polityczne - powiedział rzecznik rządu na antenie TVP Info.

- Nie ukrywam, że gdy rok temu pan premier rezygnował ze swojej funkcji, to przekonywaliśmy go do tego, żeby tego nie robił, ale cieszę się, że dzisiaj wraca do rządu. To ważne wzmocnienie przed wyborami i jasny sygnał, że walczymy o zwycięstwo w kolejnej kampanii wyborczej - podkreślił.



Dziemianowicz-Bąk: Kaczyński nie dosłodzi rządu

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem zmian w rządzie, na temat powrotu prezesa PiS do Rady Ministrów wypowiedziała się w "Graffiti" posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- Jestem bardzo ciekawa, kto z naszych widzów pamięta, że Kaczyński z rządu wyszedł rok temu, wcześniej do niego wszedł, co takiego w rządzie zrobił i co zrobi teraz - mówiła.

- Kaczyński nie dosłodzi rządu, może osłodzi sytuację, w której widzi, że wszystko mu się sypie - dodała, wskazując, że obecna sytuacja to "typowe mieszanie herbaty, by zrobiła się słodsza".

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!