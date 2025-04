W Końskich rozpoczęła się debata, w której biorą udział kandydaci na prezydenta Polski, transmitowana w TV Republika, wPolsce24 i TV Trwam.

Od początku na scenie pojawili się Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak i Krzysztof Stanowski.

Debatę na miejskim rynku - gdzie zgromadziło się kilkaset osób - rozpoczęło losowanie kolejności odpowiedzi na pytania.

Już w trakcie debaty do Końskich dotarła też Joanna Senyszyn, której wejście na scenę wywołało niemałe emocję. - Ale laska - padło z tłumu. Prowadzący od razu pozwolili odpowiedzieć byłej polityk SLD.

- Kochani dziękuję za zaproszenie. Wiedziałam, że na mnie liczycie i was nie zawiodłam, bo nigdy nikogo nie zawodzę - zwróciła się do publiczności, która żywo reaguje na to, co dzieje się na scenie.

Sześć elektrowni jądrowych. Licytacja Stanowskiego i Senyszyn

Jedno z pytań dotyczyło transformacji energetycznej. - Rozumiem, że to jest ten moment, kiedy można opowiadać totalne farmazony niemające pokrycia ani w faktach, ani w tym, co jest możliwe. Można też powiedzieć coś innego za kilka dni w innej debacie. Więc dzisiaj powiem jedną z wersji, za kilka dni sam sobie zaprzeczę, żeby miało to taki prezydencki urok - mówił Stanowski.

Następnie przeszedł do składania "obietnic". - W pierwszej kolejności obniżę ceny prądu o 60 proc., czym przebiję moich kontrkandydatów. Aby obniżyć ceny prądu o 60 proc. należy wybudować elektrownie atomowe, ja zbuduję ich sześć w najbliższych sześciu miesiącach po wyborach. (...) Do końca roku sześć elektrowni atomowych - zadeklarował.

Do "propozycji" odniosła się Senyszyn. - Trochę zdziwił mnie kandydat Stanowski, że potrzebuje sześciu miesięcy na wybudowanie elektrowni atomowych. Myślę, że 100 dni to jest ten najodpowiedniejszy termin - odparła z uśmiechem na ustach.

Pakt migracyjny. Większość kandydatów przeciwko

Większość kandydatów opowiedziała się przeciwko paktowi migracyjnemu. - A także przeciwko budowie ośrodków integrowania dla nielegalnych migrantów i wypłacania nielegalnym migrantom środków finansowych, a abdykacja rządu mnie przeraża - powiedział Nawrocki.

Hołownia zadeklarował, że jest "przeciwko implementacji ustaleń paktu migracyjnego, przydzielania nam kwot uchodźców, które miałyby być relokowane do Polski". - A to z prostej przyczyny - my przyjęliśmy po wybuchu wojny na Ukrainie dwa miliony uchodźców z Ukrainy, a każda wspólnota ma swoja pojemność, jeśli chodzi o przyjmowanie osób, które przybywają do nas z innych stron - dodał.

Senyszyn oceniła z kolei, że pakt migracyjny jest potrzebny. "Bo tylko pakt migracyjny zapewni porządek. W innym razie będą i tak będą przyjeżdżać imigranci, ale nie będzie porządku. Inne kraje będą nam przysyłać swoich imigrantów i nie będzie porządku" - przekonywała Senyszyn, której zgromadzona publiczność przerywała gwizdami i buczeniem.

Przeciwko paktowi migracyjnemu opowiedzieli się Stanowski i Jakubiak.

Debata w Końskich. Będzie kolejna dyskusja

W środę kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zaproponował popieranemu przez PiS kandydatowi Karolowi Nawrockiemu debatę, która miałaby się odbyć w piątek, 11 kwietnia, w Końskich (Świętokrzyskie - red.) o godz. 20. Nawrocki odpowiedział, że jest gotowy do debaty; postawił jednak warunek - mają w niej wziąć udział również inne telewizje.

Między sztabami obu kandydatów wybuchł spór dotyczący organizacji debaty. Finalnie Telewizja Republika ogłosiła organizację debaty prezydenckiej w piątek o godz. 18.50 na rynku w Końskich. Druga debata - transmitowana w TVP, Polsat News i TVN - ma się rozpocząć o godz. 20, również w Końskich.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja tego roku. Jeśli druga tura będzie konieczna, to odbędzie się 1 czerwca.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej)*

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)*

Maciej Maciak (kandydat Ruchu Dobrobytu i Pokoju)*

Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS)*

Romuald Starosielec (kandydat Ruchu Naprawy Polski)

Paweł Tanajno (kandydat partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców)

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców)*

* Protokół rejestracji kandydata został już zatwierdzony przez PKW.

