Jacek Sasin: Złożyłem rezygnację z funkcji wicepremiera

Oprac.: Dawid Skrzypiński Polska

We wtorek wieczorem złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów; jest to związane z powrotem do rządu na funkcję wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego - poinformował Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Rzecznik rządu potwierdził, że Kaczyński będzie jedynym wicepremierem.

Zdjęcie Jacek Sasin zrezygnował z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów / MICHAL KOSC / Agencja FORUM