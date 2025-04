W piątek o godz. 20 w Końskich Rafał Trzaskowski miał zmierzyć się w debacie przedwyborczej z Karolem Nawrockim (rozpocznie się z pewnym opóźnieniem) . Ostatecznie do miasteczka położonego w województwie świętokrzyskim przyjechało jeszcze pięciu innych kandydatów.

Do Końskich postanowiło pojechać jeszcze czterech innych walczących o prezydenturę - Joanna Senyszyn, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak oraz jeden, który zapowiedział, że nie interesuje go wejście do Pałacu Prezydenckiego i chce tylko wziąć udział w kampanii wyborczej - Krzysztof Stanowski. Jako ostatni dotarł Maciej Maciak (kandydat Ruchu Dobrobytu i Pokoju).