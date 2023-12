Według Jarosława Kaczyńskiego decyzja Bartłomieja Sienkiewicza została wydana nieprawnie . - Likwidacja nie może zostać przeprowadzona , te sprawy reguluje ustawa o mediach publicznych i o PAP. Nawet jeśli brać by tu za podstawę Kodeks spółek (handlowych), to w tej sytuacji nie ma takich podstaw - powiedział prezes PiS.

Lider prawicy stwierdził, że środowy krok resortu kultury to "całkowicie arbitralny fakt". - Wpisuje się to w słowa (Donalda) Tuska "prawo tak jak my rozumiemy". Czyli, że nie należy go przestrzegać - powiedział.