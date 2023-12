Jarosław Kaczyński uderzył w prezydenta. "Nie wykazuje się aktywnością"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał głos podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie TVP. Zdaniem szefa Prawa i Sprawiedliwości "Konstytucja w gruncie rzeczy w tej chwili nie działa". - To jest najgorsze, co się Polsce mogło zdarzyć, ale się zdarzyło i my z tym walczymy - powiedział Kaczyński, komentując obecność polityków jego partii przy ulicy Woronicza.

Rewolucja w TVP. Jarosław Kaczyński skrytykował Andrzeja Dudę

Oceniając nowego ministra kultury, który zdecydował o zmianach w Telewizji Polskiej, Kaczyński powiedział, że Bartłomiej Sienkiewicz to "człowiek ze służb i to tych takich komunistyczno-nowych". - Tam było wielu ludzi z dawnej Służby Bezpieczeństwa i on w tym środowisku się ukształtował. Takie ma obyczaje i przekonania, co do możliwości funkcjonowania państwa - oznjamił.