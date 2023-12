"W związku z dzisiejszymi działaniami ministra kultury dotyczącymi mediów publicznych wzywam premiera Donalda Tuska i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego" - napisał prezydent.

Andrzej Duda zastrzegł, że cały rząd złożył wobec niego przysięgę, o której mowa w art. 151 Konstytucji RP, zobowiązując się w szczególności do zachowania wierności postanowieniom Konstytucji i innych prawom Rzeczpospolitej.

Prezydent zabrał głos w sprawie rewolucji w TVP. "Wzywam premiera"

Do swojego wpisu prezydent załączył pismo zaadresowane do premiera Donalda Tuska. W treści listu czytamy, że uchwały Sejmu - a to właśnie na podstawie jednej z nih rozpoczęto działania w Telewizji Publicznej - "nie są aktami prawa powszechnie obowiązującego w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP".