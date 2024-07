Jarosław Kaczyński do 10-latki: Wolność słowa nie jest dla dzieci

W pewnym momencie do tłumu reporterów otaczających Jarosława Kaczyńskiego podeszła Sara. 10-latka nie zdążyła jednak powiedzieć nic poza "dzień dobry". Wtedy Jarosław Kaczyński, widocznie zaskoczony obecnością dziecka w Sejmie zwrócił się do dziewczynki:

- To nie są może sprawy dla dzieci. Kochana, odejdź - stwierdził.

Nagranie z całego zajścia trafiło do sieci i wywołało lawinę komentarzy. Dużej części widzów nie spodobała się postawa Jarosława Kaczyńskiego, który ich zdaniem nieelegancko zachował się wobec dziecka.

"Zastanawia mnie, dlaczego nikt z obecnych tam reporterów nie stanął w obronie tej dziewczyny? Kaczyński o dzywa się do niej protekcjonalnie i wręcz ordynarnie i arogancko . Nie wiem też, co jest w tym śmiesznego" - czytamy w komentarzach.

Wśród komentujących są także głosy tłumaczące prezesa PiS. Jedna z użytkowniczek platformy X zwróciła uwagę, że 10 lat to zdecydowanie zbyt młody wiek do prowadzenia dyskusji na temat aborcji.

"Gratuluję rodzicom, którzy zrobili z 10-latki tiktokerkę. Rozumiem, że ma nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych. Doprawdy rozsądne. A po drugie, to w jakiej sprawie 10-latka miałby tam rozmawiać? Aborcji? To nie temat dla dziecka z III klasy podstawówki" - pisze oburzona internautka.