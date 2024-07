Prezes PiS wzywa na demonstrację. "Stało się coś niebywałego"

Duchowny skarży się na sposób jego traktowania, które prezes PiS nazywa "torturami". Kaczyński twierdzi, iż Wiącek oraz Brzozowski "nie kwestionowali tego", że doszło do czegoś, co w żadnym razie nie mogło się zdarzyć. - Reakcja rzecznika powinna być reakcją nadzwyczajną, nie tylko po to, żeby to zbadać - uznał prezes PiS, tłumacząc, że uprawnienia RPO są ograniczone w przypadku spraw karnych. - To jest coś, co wspólnie uznaliśmy za rzecz do zmiany (...). I my w tym kierunku w naszych propozycjach, które składamy w Sejmie, pójdziemy - zapowiedział.

