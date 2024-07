- Nie ma żadnych podstaw, by Prawo i Sprawiedliwość straciło subwencje - stwierdził Jarosław Kaczyński. Pytany w Sejmie o możliwe, ponownie rozpatrzenie sprawozdania finansowanego przez PKW i potencjalne odebranie dotacji, prezes PiS powiedział, że jeśli do tego dojdzie, "będzie to kolejne kryminalne działanie tej władzy". Polityk odniósł się również do sprawy listu, który napisał do Zbigniewa Ziobry, a także do wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu.