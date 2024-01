- Rozpocząłem rozmowę o tematów bardzo ważnych, które dzieją się w Polsce. Nie mam żadnych wątpliwości i większość z moich rodaków również, ponieważ są to tematy związane z porządkiem w naszym kraju. Powiedziałem panu premierowi, że odbyłem spotkanie z prokuratorami i odebrałem od nich informację o sytuacji w Prokuraturze Krajowej - powiedział prezydent.

Chaos prawny w Prokuraturze Krajowej. Oświadczenie Andrzeja Dudy

Andrzej Duda podkreślił, że zmiany w PK zostały podjęte bez konsultacji z jego udziałem i nie uznaje tych zmian. - Ustawa stanowi jasno, że zmiany w Prokuraturze Krajowej mogą odbywać się tylko za zgodą prezydenta - oświadczył.

- Zaapelowałem do pana premiera, aby przywrócić sytuację zgodną z prawem, ustawą i Konstytucją. Obydwaj mamy swoje kompetencje, prokurator generalny powinien wystąpić do niego o zmianę prokuratura krajowego, a pan premier do mnie o wyrażenie na to zgody, a przypadku powołania nowego prokuratora krajowego jako prezydent wydaję opinię w tej sprawie. Doszło tutaj do złamania prawa - zastrzegł.

Prezydent powiedział również, że zwrócił się do Donalda Tuska, by odbył rozmowę z Adamem Bodnarem, ponieważ w tym momencie sytuacja w kraju jest "niepoważna". - Dla mnie sprawą oczywistą jest to, że pan Bodnar powinien cofnąć się z drogi bezprawia i zaprzestać tych żałosnych działań. Tutaj powinna być zrealizowana normalna droga prawna i powiedziałem to premierowi, że oczekuję przestrzegania Konstytucji. Moje stanowisko było, jest i będzie jednoznaczne - oznajmiła głowa państwa.

- Oczekuję spełnienia przez ministra sprawiedliwości mojego wniosku o rozpoczęcie procedury ułaskawieniowej w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Panowie posłowie zostaną na czas trwania tego postępowania uwolnieni z zakładu karnego. Pamiętajmy, że są oni osobami, które pełnią ważne funkcję publiczne z woli narodu. To była decyzja społeczeństwa polskiego podjęta w wyborach - mówił Duda.

Głowa państwa dodała, że w sprawie byłych szefów MSWiA istnieje spór prawny, ale w jego opinii na czas trwania procedowania politycy PiS powinni wrócić do domów, ponieważ "jest to sprawa fundamentalna, i humanitarna, związana z przyzwoitością". - Musimy uspokoić tutaj emocje - zastrzegł.

Andrzej Duda przekazał również, że rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem na temat zmian w mediach publicznych. - Prosiłem o działanie zgodnie z Konstytucją. Doszło do naruszenia norm. Minister Sienkiewicz dokonywał jednoosobowych działań na podstawie uchwały. Sąd Rejestrowy musiał odmówić dokonania wpisu, ponieważ naruszenie prawa jest absolutnie rażące - powiedział i dodał, że jest zawsze gotowy na rozmowy.

Dwa spotkania Andrzeja Dudy. Rozmowy z Donaldem Tuskiem i Dariuszem Barskim

Spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Tuska rozpoczęło się o godz. 11. Zgodnie z zapowiedzią szefa rządu do wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. wizyta premiera w Kijowie, kwestie bezpieczeństwa, protest przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej, a także wojna w Ukrainie.

- Prezydent był w to bardzo zaangażowany, sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia absolutnie numer jeden. To jest kwestia polskiego bezpieczeństwa - mówił Donald Tusk podczas piątkowego wywiadu z udziałem przedstawicieli trzech największych stacji.

Wcześniej Andrzej Duda rozmawiał z odwołanym przez Adam Bodnara prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim. Jak powiedział szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek, spotkanie odbyło się zdalnie za pośrednictwem łączenia wideo; na miejscu w Pałacu Prezydenckim obecna była jednak część współpracowników prokuratora.

"(Prezydent - red.) poinformował, że nie wyraził zgody na odwołanie prokuratora krajowego, ani nie wyraził opinii ws. powołania nowego prokuratora" - brzmi treść komunikatu Kancelarii Prezydenta po spotkaniu. Jak dodano, Andrzej Duda za prokuratora krajowego uważa Dariusza Barskiego.



- Tam nie będzie żadnych tajnych spraw, to będzie rozmowa o oczywistych oczywistościach, jak mawia klasyk. Prokurator Barski jest prokuratorem krajowym, a wszystkie działania podejmowane przez pana Adama Bodnara są nielegalne - mówił jeszcze przed rozmową Duda-Barski szef gabinetu prezydenta na antenie Radia ZET. Spotkanie trwało ponad godzinę.



