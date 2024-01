Chaos w instytucjach państwowych. Donald Tusk zapowiada "koniec okupacji"

Niedzielny komentarz odnosi się do zapowiedzi zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda, który wydał zarządzenie ograniczające wstęp do Prokuratury Krajowej osobom postronnym. Konsekwencją będzie uniemożliwienie objęcia obowiązków przez Jacka Bilewicza , któremu premier powierzył obowiązki Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.

Prezydent spotka się z Dariuszem Barskim

Spór o kierownictwo w Prokuraturze Krajowej rozgorzał po piątkowym komunikacie Adama Bodnara . Prokurator generalny poinformował, że przekazał Dariuszowi Barskiemu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. 16 lutego 2022 roku ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro miał bowiem dokonać tego, stosując przepis ustawy, który już nie obowiązywał .

- Doszło do próby zmiany ustroju w Polsce. Doszło do próby podeptania demokracji, podeptania państwa prawa. To już nie ustawy, ale wola polityczna jest decydująca. Prowadzi to do chaosu, anarchii. Jest próba usunięcia jednego z podstawowych organów państwa, jakim jest prokurator krajowy - powiedział były minister sprawiedliwości w trzeci rządzie PiS Marcin Warchoł.