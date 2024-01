Spotkanie na szczycie. Premier przyjechał do prezydenta

- W poniedziałek o godz. 11 spotkam się z prezydentem Andrzejem Dudą między innymi po to, aby rozmawiać o mojej zaplanowanej na najbliższe dni wizycie w Kijowie - powiedział premier.

Spotkanie Andrzej Duda-Donald Tusk. Premier przyjechał do Pałacu Prezydenckiego

Zdaniem szefa rządu jedną z kluczowych sfer współpracy między dużym a małym pałacem jest kwestia bezpieczeństwa. - Prezydent był w to bardzo zaangażowany, sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia absolutnie numer jeden. To jest kwestia polskiego bezpieczeństwa - dodawał.