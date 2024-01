"Jak nie Marcin Gortat, to Żebrowski. Szorują po dnie bez honoru i bez klasy" - ocenił poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. To reakcja na nagranie Michała Żebrowskiego, w którym ten sparodiował prezydenta Andrzeja Dudę. - Jeżeli hydraulik został skazany prawomocnym wyrokiem, to od dzisiaj on się nazywa więźniem hydraulicznym - mówił. Nagranie aktora zyskuje popularność w sieci.