Suski poinformował, że zatrzymany znajduje się obecnie na oddziale szpitalnym. - Dyrektor poinformował mnie, że ma podawane środki i po podawaniu środków ten stan zdrowia się poprawił. Jeśli nastąpi pogroszenie stanu zdrowia to będzie podawane wyżywienie poprzez kroplówkę. Mówił, że jest to dość drogi zabieg, ale w tej sytuacji, gdyby był niezbędny, to oczywiście wszelka pomoc będzie ministrowi udzielona - mówił Suski w Telewizji Republika.