Pismo informujące o odwołaniu Bartłomieja Obajtka ze stanowiska zostało wysłane przez Dyrekcję Generalną i dziś dotarło do dyrekcji regionalnej w Gdańsk u. Tym samym kończy się pięcioletnia przygoda Obajtka na dyrektorskim stanowisku. Leśnik, prywatnie brat Daniela Obajtka , pracuje w Lasach od 2002 r., a od 2018 r. piastował stanowisko dyrektora regionalnego w Gdańsku. Podlegało mu 15 nadleśnictw i Zakład Przerobu Drewna w Lęborku.

Chciał kupić mieszkanie z bonifikatą

O Obajtku zrobiło się głośno kilka tygodni temu. Bartłomiej Obajtek, jako pracownik Lasów Państwowych , korzysta ze służbowej nieruchomości w atrakcyjnej dzielnicy Gdyni . Chodzi o trzypokojowe mieszkanie, do którego przynależą dwa pomieszczenia w piwnicy. Lokal znajduje się przy ulicy Morskiej w sąsiedztwie parku Kilońskiego i Lasów Chylońskich.

Interia postanowiła przyjrzeć się sprawie. Jak wynika z naszych ustaleń, Lasy Państwowe usunęły ostatnie przeszkody formalne, które uniemożliwiały przeprowadzenie transakcji. Zaczęto kompletować równnież dokumenty potrzebne do zawarcia umowy u notariusza, a dyrektor ma zagwarantowane prawo pierwokupu.

Trzypokojowe mieszkanie za ok. 35 tys. zł

O co chodzi w całej transakcji? Dyrektor Obajtek mieszka przy ulicy Morskiej w mieszkaniu, które należy do Nadleśnictwa Gdańsk. To podlega dyrekcji regionalnej, którą kieruje Obajtek. W grudniu 2022 r. nadleśnictwo uznało, że mieszkanie jest zbędne i wystąpiło z wnioskiem o sprzedanie nieruchomości. Sprawa jednak była w zawieszeniu przez kilkanaście miesięcy. Ponownie nabrała rozpędu po przegranych przez Zjednoczoną Prawicę wyborach.